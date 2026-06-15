"Активные граждане" выбрали кошку Андромеду летним амбассадором "Моспитомца"

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Москвичи в проекте "Активный гражданин" выбрали кошку Андромеду летним амбассадором сервиса "Моспитомец", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пользователи выбрали фаворита из 13 кандидатов. Свое мнение выразили свыше 149 тысяч человек. Кошка Андромеда набрала 15% голосов.

Андромеда попала в приют "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" в 2025 году. У животного выявили вирусную лейкемию, но, несмотря на это, кошка остается энергичной и игривой. Андромеда станет идеальным питомцем для тех, кто хочет завести одно животное в доме.

Звание амбассадора поможет привлечь к Андромеде больше внимания и повысит шансы обрести семью. С изображением кошки изготовят стикерпаки, а ее персональная карточка со специальной рамкой и стикером появится в верхней части раздела "Ждут знакомства" на главной странице "Моспитомца".

Второе место в голосовании получил пес Рябчик – подопечный приюта в ТиНАО. По результатам опроса он получил 12% голосов. Третье место с 10% голосов досталось псу Бомбею из приюта "Большой" на севере Москвы. До конца года жители столицы на "Активном гражданине" выберут еще двух амбассадоров – на осень и зиму.

Ранее сообщалось, что на выставке-пристройстве "Пушистый хвост" в парке "Сокольники" новый дом нашли 12 животных из приютов. Хозяев обрели восемь кошек и четыре собаки. Девять питомцев отправились в семьи прямо с выставки, а за остальными будущие владельцы приедут в приюты в ближайшее время.