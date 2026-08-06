Пенсионерка перебегала дорогу на красный свет и попала под автобус в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобус сбил 60-летнюю пенсионерку на северо-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Инцидент с автобусом маршрута 606 произошел на Широкой улице. Как утверждается, в момент ДТП в салоне находилось 15 человек, никто не пострадал. Пенсионерку доставили в городскую клиническую больницу № 20.

Как уточнили в ГКУ "Организатор перевозок", пострадавшая, предварительно, перебегала проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее юноша 2012 года рождения пострадал в ДТП в Зеленоградском административном округе Москвы. Инцидент произошел на улице Михайловке. Мальчик двигался по тротуару на электросамокате, а затем столкнулся с автомобилем, выезжавшим с прилегающей территории.

Выяснилось, что ребенок не имел права управления электросамокатом. После аварии его доставили в медицинское учреждение. Установление причин дорожной аварии и прочих обстоятельств на контроле в прокуратуре.

