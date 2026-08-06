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06 августа, 19:37

Политика

В СФ обратили внимание на систематические задержания россиян в Армении

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия может вынужденно выпустить рекомендацию для туристов не посещать Армению. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Председатель СФ Валентина Матвиенко в телефонном разговоре с председателем Национального собрания Армении Рубеном Рубиняном обратила внимание на систематические задержания российских граждан в республике по запросам третьих стран.

При продолжении подобной практики Россия будет вынуждена рекомендовать своим гражданам отказаться от поездок в Армению, отметила Матвиенко.

Ранее в МИД заявляли, что Ереван пытается повышать ставки в отношениях с Москвой, вместо того чтобы вести конструктивный диалог. Кроме того, демонстративные заигрывания властей Армении с Украиной ставят под сомнение их готовность к союзническому взаимодействию с Россией.

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