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06 августа, 10:23

Экономика

Товарооборот России и Армении упал на 2/3 по отношению к 2025 году

Фото: 123RF.com/mermolenko

Товарооборот между Россией и Арменией в 2026 году упал примерно на две трети по сравнению с 2025 годом и продолжит сокращаться. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, передает ТАСС.

По словам политика, такая динамика была прогнозируемой.

"Мы в течение последних 3–4 лет говорили нашим коллегам в Армении, что такие риски существуют, в частности риски сокращения товарооборота", – отметил Оверчук.

Он также привел конкретные цифры: в 2024 году товарооборот достиг рекордных 12 миллиардов долларов, в 2025 году он упал до примерно 8 миллиардов долларов. Вице-премьер связал происходящее с ситуацией в отношениях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Армении, отметив, что риски для торговли существовали заранее.

Между тем товарооборот России и Японии в мае 2026 года вырос на 5,76% по сравнению аналогичным периодом 2025 года – до 666,8 миллиона долларов. Импорт из РФ увеличился на 3,4%, в то время как экспорт из Японии вырос на 11,8%.

В то же время японская сторона снизила импорт российского сжиженного природного газа на 8,7%. Кроме того, снизился импорт угля – на 54,4%, железа и стали – на 7,5%.

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