Навроцкий заявил, что военная база США в Польше может получить название "Форт Трамп"

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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что военная база США в стране может получить название "Форт Трамп", если Вашингтон реализует планы по ее строительству. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал Bloomberg Television.

По словам Навроцкого, решение о создании американской базы в Польше является "лишь вопросом времени". Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет лично принять участие в открытии объекта.

Между тем Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о переходе к Вашингтону обязательств по обеспечению безопасности острова.

По словам американского лидера, США немедленно приступают к наращиванию военного присутствия в Гренландии. В это соглашение входит строительство двух крупных баз.