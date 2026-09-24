Фото: AP Photo/Pool/Vincent Thian

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы реализовать цели национального развития. Об этом говорится в его письменном послании, опубликованном Центральным телевидением Китая в первый день госвизита в США.

"Обе страны должны стать партнерами, а не соперниками, чтобы осуществить великое возрождение китайской нации и сделать Америку снова великой", – подчеркнул Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Китай и США должны двигаться навстречу друг другу, содействуя формированию стабильных отношений, в которых преобладает сотрудничество, конкуренция носит умеренный характер, разногласия находятся под контролем, а мир является реальной перспективой.

По словам Си Цзиньпина, несмотря на изменения в мире и эпохе, историческая логика мирного сосуществования двух стран остается неизменной. Он добавил, что неизменными остаются и искреннее стремление народов обеих стран к дружеским отношениям, а также общие ожидания международного сообщества в отношении КНР и Соединенных Штатов.

Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом 24 сентября. Американский президент Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета.

Там постелили красную дорожку, по сторонам которой выстроились американские военные и члены делегации КНР. Си Цзиньпин спустился по трапу, держа за руку первую леди Пэн Лиюань. Лидеры обменялись рукопожатием, затем несколько минут беседовали у самолета.

Визит главы КНР продлится до 25 сентября. В ходе поездки Си Цзиньпин обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире.