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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США с государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета. Когда все приготовления были закончены, они прибыли на взлетно-посадочную полосу. У трапа постелили красную дорожку, по сторонам которой выстроились американские военные и члены делегации КНР. Трамп провел несколько минут в общении с ними в ожидании выхода Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин спустился по трапу, держа за руку первую леди Пэн Лиюань. Лидеры обменялись рукопожатием, затем несколько минут беседовали у самолета. Дети поднесли им букеты цветов. Церемония завершилась пролетом бомбардировщика.

Визит главы КНР продлится до 25 сентября. В ходе поездки Си Цзиньпин обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире.

Ранее делегации США и Китая согласились продлить договоренности, которые нацелены на разрядку напряженности между странами в торговле. Речь идет о соглашении, которое было заключено в Пусане в октябре 2025 года, когда Трамп и Си Цзиньпин договорились о частичном снижении пошлин, продлении приостановки взаимных тарифов и прочем.

В июле США призывали Китай к предметному диалогу о контроле над вооружениями после того, как зафиксировали испытательный пуск китайской межконтинентальной баллистической ракеты.