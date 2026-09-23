Каллас в ООН перепутала Монако и Марокко

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Глава евродипломатии Кая Каллас, перечисляя перед заседанием Совета безопасности ООН страны, поддержавшие заявление по Украине, перепутала Монако с Марокко.

Каллас почти произнесла вместо Монако Марокко, однако сразу поправила себя и продолжила озвучивать список государств.

Это не первая оговорка главы евродипломатии во время публичных выступлений. До этого Каллас заявила, что Евросоюз вызовет "постпреда" России при организации. При этом у РФ на данный момент нет постоянного представителя при ЕС – обязанности главы российской миссии исполняет Карен Малаян.

Ранее европейские депутаты вызвали возмущение общественности, поскольку не смогли найти Исламскую Республику на карте мира. Скандал возник после того, как парламентарий от Социалистической партии Эмма Рафовиц перепутала Иран с Болгарией, а ее коллега из партии "Возрождение" Фабьенн Келлер – с Турцией.

