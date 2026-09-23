Песков заявил, что Россия признательна за приглашение Путина на G20

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Российская сторона благодарна и признательна за приглашение Владимира Путина на саммит G20 в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы определимся и проработаем его по дипломатическим каналам", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Путин примет приглашение на саммит G20 в Майами. Вашингтон остается открытым к взаимодействию с Москвой, добавил политик.

Рубио отметил, что участие в G20 даст Путину шанс пообщаться не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. Вместе с тем, как указал госсекретарь, вопрос о проведении нового саммита президентов РФ и США не поднимался в ходе его встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.