Почти 200 тысяч человек остались без света в Донецке

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Почти 200 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", отключения произошли из-за превышения допустимой нагрузки на сеть.

Частично обесточены 1 022 трансформаторные подстанции в 9 районах города: Киевском, Ленинском, Кировском, Петровском, Ворошиловском, Калининском, Пролетарском, Куйбышевском и Буденновском.

Кулемзин добавил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Ранее Херсонская область оказалась полностью обесточена из-за технологического нарушения. Специалисты компании "Херсонэнерго" уже приступили к восстановительным работам. Энергетики намерены вернуть электроснабжение в кратчайшие сроки.

