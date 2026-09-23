Суд продлил арест главе "Эфко" Кустову и другим фигурантам дела о хищении средств на БПЛА

Фото: depositphotos/belchonock

Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей председателю совета директоров и основному акционеру группы компаний "Эфко" Валерию Кустову, а также другим обвиняемым по делу о хищении средств, выделенных на БПЛА для Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Арест Кустова, в частности, продлен до 29 января 2027 года. Под стражей также останутся директор по развитию "Эфко" Екатерина Кустова, заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя и еще двое обвиняемых. Все фигуранты вину в инкриминируемом деянии не признают.

Кустов был задержан в Москве в конце июля. Спустя время ему предъявили обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Позднее суд отправил в СИЗО председателя совета директоров и основного акционера группы компаний "Эфко". Мосгорсуд признал законным арест Кустова. При этом во время заседания его адвокат ходатайствовал о приобщении к делу медицинских документов, подтверждающих наличие у подзащитного нескольких заболеваний, которые по закону препятствуют содержанию под стражей. Прокуратура выступила против удовлетворения этого ходатайства.

В июле по данному делу также арестовали Кустову, Романцева и Половченю. СМИ сообщали, что расследование связано с проектом "Транспорт будущего", который занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем. Ранее в рамках этого же дела также был заключен под стражу гендиректор компании и бывший советник губернатора Самарской области Юрий Козаренко.

"Транспорт будущего" зарегистрировали в ноябре 2021 года. Изначально проект развивался при участии членов совета директоров ГК "Эфко", однако позднее стал самостоятельным разработчиком беспилотных авиационных систем. В 2023-м компания запустила первую очередь завода по выпуску беспилотников в особой экономической зоне "Тольятти".

