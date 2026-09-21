Дерматолог Галлямова предостерегла от лечения акне ваннами с отбеливателем

Зарубежный блогер приняла ванну с отбеливателем для борьбы с атопическим дерматитом и вызвала переполох в соцсетях. Чем опасны такие эксперименты, разбиралась Москва 24.

"Безумные вещи"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/themarisamaas

Пользовательница соцсетей из-за рубежа поделилась своеобразным способом борьбы с атопическим дерматитом: перед принятием ванны она добавляет в воду немного бытового отбеливателя с хлором.



По ее словам, метод подсказала подруга-дерматолог: в разгар тяжелого обострения она решилась попробовать его, несмотря на опасения. В итоге состояние после процедур якобы значительно улучшилось.





автор ролика Если бы вы сказали мне три года назад, что я буду буквально купаться в обычных средствах для уборки дома, я бы рассмеялась вам в лицо. Но сочетание отчаяния и новых знаний может заставить человека делать безумные вещи.

Она уточнила, что такие ванны не лечат первопричину, но помогают сохранять "стабильность рассудка", чтобы продолжать основную терапию. Видео получило широкую поддержку среди людей с дерматитом и экземой, но нашлись и те, кто стал применять метод для решения других проблем.



"Этот способ делает мою кожу намного чище: я говорю об акне, вросших волосках. Я благодарна за это отбеливателю", "вот почему моя кожа так хорошо выглядит. Я работаю на химическом заводе, который производит отбеливатель", "это ведь то же самое, что вода в бассейне. Я всегда замечала, что именно там моя кожа очищается. Я спасаюсь так от акне", – писали комментаторы.



Однако у многих такой подход вызвал беспокойство – особенно из-за популярности ролика среди людей без дерматита или экземы, которые захотели проверить метод без консультации с врачом.



"Конечно, именно это и нужно: уничтожить весь ваш микробиом и естественную защиту хлором", "ванны с отбеливателем, может, и подходят для кожи, но точно не подходят для ваших легких. В горячей воде хлор начинает сильно раздражать дыхательные пути и становится опасным", "этот ролик видят подростки, которым это может серьезно навредить. Никогда не делайте так без врача", – написали другие.



Кроме того, в комментариях многие поделились историями, когда при атопическом дерматите или экземе этот метод, наоборот, значительно ухудшал состояние. Отдельно несколько человек отметили, что подобное использование отбеливателя может испортить ванну, оставшись там огромным пятном.

Не для здоровой кожи

Метод ванны с добавлением хлорного отбеливателя для больных тяжелыми формами атопического дерматита действительно существует, но использовать его можно только под контролем и с разрешения специалиста. Об этом Москве 24 рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По ее словам, в России подобный способ борьбы с проблемой не прижился, однако в Европе он используется достаточно широко. Считается, что это убивает золотистый стафилококк, который активно размножается на коже при этом заболевании, таким образом улучшает состояние. Однако это касается только больной кожи.

"Атопический дерматит и экзема – две разных патологии. Во втором случае я не встречала такого метода ни в научной литературе, ни в клиниках. Теоретически могу предположить, что при экземе, особенно при мокнущем процессе, это способно работать", – уточнила она.

Однако девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне и подобных воспалительных процессов, могут сделать только хуже, предупредила Галлямова.

"При акне как раз очень важен собственный микробиом. Есть исследования, согласно которым у девушек, чья кожа не замучена различными средствами, лечение проходит лучше, чем у тех, кто изначально пытался избавиться от акне разными способами и нарушал собственный микробиом. В таких случаях лечение затягивается и становится более сложным", – отметила эксперт.

Врач также обратила особое внимание на тот факт, что здоровая кожа в таком воздействии абсолютно не нуждается.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог Ей грозит пересушивание, также, скорее всего, будет обратный эффект: разрушится собственный микробиом, и тогда могут присоединиться грибки, стафилококки, стрептококки. Самое легкое последствие – эстетическое: эпидермис окажется очень сухим и потрескавшимся.

Принимать такую ванну в качестве ежедневной рутины также категорически нельзя, так как привет к нездоровому состоянию кожи, отметила врач.

"В основе здесь – нарушение микробиома и водно-липидной мантии на поверхности эпидермиса, которые очень важны. Сейчас мы приравниваем ее к иммунному шлему кожи, который контролирует внутренний иммунитет", – уточнила дерматолог.

Если человек уже попробовал такие ванны и появились высыпания либо беспокоит что-то еще, обязательно стоит обратиться к врачу: это требует лечения. Если после ванн кожа просто излишне сухая, стянулась и потрескалась, помогут эмоленты – увлажняющие средства, резюмировала эксперт.

