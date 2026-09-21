Врач Галлямова: ванны с хлорным отбеливателем могут ухудшить состояние кожи

Фото: depositphotos/IuriiSokolov​

Ванны с добавлением хлорного отбеливателя могут нарушить защитные функции здоровой кожи – не стоит бездумно прибегать к таким процедурам, следуя интернет-трендам. Об этом Москве 24 рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Ванны с добавлением хлорного отбеливателя существуют и применяются в медицинской практике, однако проводить такие процедуры можно только с разрешения врача. Этот метод используют при тяжелых формах атопического дерматита: считается, что он помогает бороться с золотистым стафилококком, который активно размножается на коже при заболевании, и за счет этого улучшает ее состояние.

В России такой подход, по словам врача, широкого распространения не получил, тогда как в Европе его применяют достаточно активно. При этом речь идет именно о больной коже.

"Атопический дерматит и экзема – две разные патологии. Во втором случае я не встречала такого метода ни в научной литературе, ни в клиниках. Теоретически могу предположить, что при экземе, особенно при мокнущем процессе, это способно работать", – сказала Галлямова.

Она добавила, что здоровой коже такое воздействие не требуется. Врач предупредила, что ванна с хлорным отбеливателем может привести к пересушиванию эпидермиса и нарушению собственного микробиома. В результате к проблеме могут присоединиться грибки, стафилококки и стрептококки.

"Самое легкое последствие эстетическое: эпидермис окажется очень сухим и потрескавшимся", – отметила специалист.

Некоторые девушки, по словам врача, пытаются использовать такие ванны для борьбы с акне и другими воспалительными процессами. Однако при акне особенно важен собственный микробиом кожи, поэтому подобные эксперименты могут только ухудшить ситуацию.

Существуют исследования, согласно которым лечение лучше проходит у девушек, чья кожа не была изначально перегружена различными средствами. Если до начала терапии человек самостоятельно пытался избавиться от акне разными способами и нарушал микробиом, лечение может затянуться и стать сложнее.

Специалист подчеркнула, что подобные ванны нельзя превращать в ежедневную косметическую процедуру. В интернете их иногда показывают именно в таком качестве, однако для здоровой кожи это неприемлемо.

"Это нездоровое состояние кожи. В основе здесь – нарушение микробиома и водно-липидной мантии на поверхности эпидермиса, которые очень важны. Сейчас мы приравниваем ее к иммунному шлему кожи, который контролирует внутренний иммунитет", – объяснила врач.

Поэтому даже пациентам с атопическим дерматитом такие процедуры следует проводить только после консультации со специалистом.

Если после процедуры появились высыпания или другие беспокоящие симптомы, необходимо обратиться к врачу, поскольку в таком случае уже требуется лечение. Когда кожа просто стала чрезмерно сухой, появилась стянутость или трещины, для ее восстановления помогут эмоленты – увлажняющие средства.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что сильная боль в горле и насморк без температуры не обязательно свидетельствуют о новом вирусе или ОРВИ. Осенью такие симптомы могут быть связаны с перепадами температуры, аллергией на цветущие сорняки и плесневелые грибы, а также сухим воздухом в помещениях.

По словам специалиста, боль в горле также способна вызвать переохлаждение, недостаток жидкости и раздражение слизистой из-за курения, вейпов и газированных напитков. При этом установить причину симптомов самостоятельно невозможно: для диагностики необходим осмотр врача, а иногда и дополнительные анализы.