В Москве вручили премию "ФИНКОР" лучшим финансовым журналистам

Фото: комплекс экономической политики Москвы

На Московском финансовом форуме объявили лауреатов Национальной премии в области финансовой и экономической журналистики "ФИНКОР". В 2026 году награды вручались в девяти номинациях.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев отметил, что премия отмечает профессионализм журналистов, которые умеют понятно и ответственно рассказывать о сложных финансовых вопросах.

Моисеев заявил, что государственные финансы – это сфера, где за каждой цифрой и решением в конечном счете стоят люди и качество их жизни. Поэтому, как он подчеркнул, достоверная и профессиональная финансовая журналистика – это не просто рассказ о бюджетных решениях, ставках или облигациях.

"Она помогает людям понимать, как устроена финансовая система, принимать более осознанные решения и формировать финансовую культуру общества", – пояснил он.

Он также подчеркнул, что онлайн-ресурсы становятся ключевым каналом получения информации. В этом году больше всего заявок – 100 работ – поступило в номинации "Интернет-СМИ". Всего на соискание премии было подано почти 500 заявок: более 80 – от газет и журналов, 67 – от телеканалов и радиостанций.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева добавила, что премия стала профессиональным сообществом, объединяющим специалистов всех жанров – от газет до блогов.

"Интерес журналистов к премии постоянно растет, ведь за эти годы конкурс стал настоящим профессиональным сообществом. Это подтверждается постоянным ростом числа поданных на конкурс работ, в том числе и со стороны учащихся российских вузов", – отметила она.

В номинации "Телевидение" лауреатами премии стала, в частности, команда телеканала Москва 24 – Константин Цыганков, Ренат Ульданов, Дмитрий Грачев и Евгений Гусев. Одним из победителей в номинации "Интернет-СМИ" стала представитель "Москва Медиа" Александра Костяева. Также Цыганков и Ульданов стали лучшими в рамках специальной номинации "Экономика жизни".

Премия "ФИНКОР" вручается в пятый раз. За эти годы жюри рассмотрело более 2 тысяч работ от федеральных и региональных корреспондентов, ведущих, блогеров и студентов.

В 2024 году для студентов была введена номинация "Студенческая работа". За три года на нее поступило более 100 работ, из них почти 70 – в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Москве объявят лауреатов премии правительства столицы в области управления персоналом "В кадре". Лидеров определят по категориям "Федерация", "Регион" и "Столица". Основных номинаций четыре, причем самыми популярными в этом году оказались "В фокусе: удержание" и "Академия талантов: развитие". Эти направления отражают приоритеты кадровой политики в госсекторе – инвестиции в сотрудников и их удержание.

