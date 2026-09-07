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07 сентября, 10:32

Мэр Москвы

Собянин сообщил о начале приема заявок на конкурс лучших практик наставничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лучшие практики наставничества города Москвы". Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Конкурс призван выявить наиболее эффективные методики наставничества, которые затем внедряются в городских компаниях. В дальнейшем этот опыт может быть распространен на всю страну.

По словам мэра, наставничество сегодня выступает важным экономическим инструментом. Оно помогает новым сотрудникам, включая выпускников вузов, быстрее адаптироваться к реальным задачам и требованиям работодателей. Компании, в свою очередь, снижают издержки и повышают производительность труда.

Участие в конкурсе могут принять любые коммерческие и государственные организации Москвы. Предусмотрено пять номинаций: наставничество для молодежи, на производстве, в бизнесе, в социальной сфере, а также в государственных и городских организациях.

Заявки принимаются до 15 декабря. Имена победителей объявят в марте 2027 года.

Столица последовательно формирует городскую систему развития наставничества. Помимо конкурса, ее ключевым элементом стал "Клуб наставников" – профессиональное сообщество для обмена опытом.

Ранее департамент экономической политики и развития столицы закрепил за Клубом наставников Москвы статус постоянно действующего экспертного сообщества по развитию наставничества. Уточнялось, что внедрение программ наставничества помогает уменьшить текучесть кадров примерно на 20%, сократить расходы на адаптацию новых работников на 15–25%, ускорить выход новых сотрудников на полную производительность на 30–50%.

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