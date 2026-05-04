Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 17:58

Город

Член ОП Асафов рассказал о десятках кадровых программ для промышленности Москвы

Фото: Дмитрий Тарасов

Москва реализует десятки программ подготовки кадров для инновационной промышленности, заявил член Общественной палаты (ОП) РФ, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов в ходе встречи с руководством и сотрудниками Центрального конструкторского бюро "Дейтон" (ЦКБ).

"Для развития отрасли ключевое значение имеет подготовка специалистов и выстраивание устойчивой связи между образованием и производством. Яркий пример: столичные колледжи разрабатывают образовательные программы совместно с предприятиями. Так студенты получают необходимые теоретические и практические знания в своей сфере. Эта система эффективно работает – 95% студентов успешно трудоустраиваются после выпуска. Город предоставляет им комфортные условия труда и возможности для реализации потенциала. Согласно стратегии развития промышленности Москвы, к 2030 году число рабочих мест достигнет 855 000 в этой сфере в столице", – сказал он.

По словам Асафова, прямое сотрудничество предприятий с колледжами и вузами становится одним из самых эффективных инструментов подготовки специалистов. Для компаний это возможность заранее формировать кадровый резерв под собственные технологические задачи, а для студентов – увидеть будущую профессию в реальной инженерной среде.

В Зеленограде такой формат взаимодействия выстроен между ЦКБ "Дейтон" и Московским институтом электронной техники. Конструкторское бюро участвует в профильной подготовке студентов и ежегодно принимает на практику 50–70 человек. Асафов подчеркнул, что ценность таких программ заключается не только в первом практическом опыте, который получают студенты. Предприятия, взаимодействуя с образовательными организациями, точнее формулируют запрос к будущим специалистам, а учебные программы быстрее адаптируются к требованиям отрасли.

Еще одним инструментом кадровой подготовки в столице стал проект "Техностажировка" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва". Он позволяет студентам знакомиться с работой предприятий высокотехнологичных отраслей, от микроэлектроники до фармацевтики, и осваивать навыки, востребованные непосредственно в производстве.

В программе участвуют ведущие столичные вузы, в том числе МГТУ имени Н. Э. Баумана и Московский политехнический университет. За время реализации проекта стажировки прошли более 3 200 студентов. По мнению эксперта, такие форматы особенно важны для инновационной промышленности – чем раньше студент начинает взаимодействовать с предприятием, тем быстрее он осознает специфику профессии и сможет выстроить собственную траекторию развития в отрасли.

Отдельное направление городской кадровой политики связано с повышением квалификации уже работающих специалистов. Как отметил Асафов, высокотехнологичным предприятиям важно постоянно повышать квалификацию инженерных команд. В микроэлектронике, фотонике, искусственном интеллекте, технологиях связи и других направлениях квалификация персонала напрямую влияет на технологическую устойчивость компаний.

Одним из ключевых инструментов здесь выступает образовательный проект правительства Москвы "Московская техническая школа". Он ориентирован на инженеров и специалистов промышленных предприятий, которым необходимо совершенствовать профессиональные навыки с учетом развития современных технологий.

Эксперт пояснил, что разработка программ совместно с ведущими вузами позволяет соединять академическую экспертизу с практическими запросами промышленности. По словам Асафова, наряду с городскими программами важную роль играют корпоративные системы обучения. Многие московские компании развивают собственные центры подготовки, программы наставничества, повышения квалификации и обмена опытом.

Например, в Научно-исследовательском институте молекулярной электроники в Зеленограде действует учебный центр. Он анализирует потребности сотрудников института и представителей отраслевых компаний в обучении, после чего формирует перечень актуальных программ профессионального развития.

Как считает эксперт, такой механизм показывает, что подготовка кадров в промышленности должна быть непрерывной: специалисту важно не просто получить образование один раз, а постоянно обновлять знания вместе с развитием технологий.

В завершение встречи Асафов посетил музей отечественной электроники, созданный при участии жителей Зеленограда. В экспозиции представлены образцы бытовой техники советского периода, многие из которых были выпущены на местных предприятиях. Эксперт отметил, что подобная музейная работа важна как для сохранения истории отрасли, так и для формирования преемственности: современные кадровые программы развиваются на базе мощной инженерной школы, которая десятилетиями создавалась в Зеленограде.

Ранее стало известно, что объем инвестиций, привлекаемых в развитие городской инфраструктуры в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, составил более 3,4 триллиона рублей. Эти средства позволили одобрить создание более 290 объектов. Значительная часть средств была выделена на развитие высокотехнологичной промышленности.

Читайте также


образованиегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика