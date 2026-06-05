Беременная девушка убита на востоке Москвы

Фото: MAX/"Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства беременной девушки на востоке столицы, сообщила пресс-служба управления СК России по Москве.

Тело 28-летней девушки с признаками удушения нашли 4 июня в квартире жилого дома на Алтайской улице. По подозрению в убийстве беременной задержан ее знакомый, с ним проводят следственные действия.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. Осмотрено место происшествия и назначены судебные экспертизы.

Расследование дела находится на контроле в столичной прокуратуре, добавила пресс-служба надзорного ведомства. На место происшествия выезжал Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. В ведомстве добавили, что задержанному по подозрению в совершении убийства 22 года.

Ранее на юго-западе столицы задержали мужчину, который зарезал знакомого во время пьяной ссоры. Из-за внезапно возникшей личной неприязни злоумышленник нанес ему не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший умер на месте. Возбуждено уголовное дело.

