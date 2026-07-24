Более 6 тысяч москвичей посетили фестивали про космос и технические профессии

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Более 6 тысяч человек посетили мероприятия серии "Космофест", стартовавшей 16 мая в столичном Центральном Чертанове. Всего в этом году состоялось 5 фестивалей.

Заключительное мероприятие прошло 24 июля в парке района Северное Бутово. Его организовали в рамках общественной инициативы "Космос в каждом из нас", разработанной в поддержку национального проекта "Космос" и направленной на популяризацию космонавтики и технических профессий.

Участники могли посетить тематическое творческое пространство и викторины о космосе, научные и танцевальные мастер-классы. По приглашению организаторов гостем мероприятия стал Герой России, летчик-космонавт и депутат Госдумы Роман Романенко, который рассказал о профессиях в космической отрасли и столичных образовательных проектах для школьников, интересующихся космосом.

"Количество участников "Космофеста" показало, насколько тема космоса интересна нашей молодежи. Наша общая задача – сделать так, чтобы этот интерес сохранялся и становился шагом к будущей профессии. Сегодня в столичной космической отрасли работают более 30 тысяч специалистов – от инженеров и конструкторов до программистов. Для подготовки новых кадров для отрасли город поддерживает интерес молодежи к космосу с ранних лет", – отметил он.

В настоящее время в столице открыто около 300 кружков по астрономии, космические инженерные классы работают в 16 школах Москвы, а для подростков от 14 до 17 лет в рамках проекта "ПРОГероев" в этом году запустили новое направление "Космонавтика".

С авиационными технологиями и инженерией юных горожан также знакомят на регулярных занятиях, которые предлагает система дополнительного образования. По словам парламентария, за последние 5 лет интерес к техническим направлениям увеличился на 15%.

Подростки узнают о фундаментальных науках, собирают и программируют аппараты для решения практических исследовательских или производственных задач. Практико-ориентированный подход помогает детям пробовать свои силы в востребованной области, сказал Романенко.

Проект "Космос в каждом из нас" объединяет в себе тематические встречи с экспертами, профориентационные лекции, творческие и инженерные мастер-классы. Важной частью этой инициативы и стала серия фестивалей "Космофест".

Летняя программа проекта будет проходить и в августе. Желающие смогут посетить "Районный планетарий" 21 и 27 августа в сквере Олимпийских чемпионов района Ясенево, а 22 августа – в Южном Бутове. Национальный проект "Космос" ориентирован на достижение технологического лидерства в космической деятельности. Он стартовал в 2026 году по распоряжению Владимира Путина.

Ранее более 70 тысяч москвичей и туристов посетили фестиваль искусств "Русский КоТ", который продлится до 30 августа. За полтора месяца на площадке провели больше 300 мероприятий различных форматов.

В частности, в честь дня рождения музея 21 июля в рамках фестиваля для гостей подготовили творческие занятия, экскурсии по усадьбе графа Ивана Остермана, в которой располагается культурное учреждение, и многое другое.

