На площадках в разных районах Москвы пройдет фестиваль "Время добра. Лето"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

8 августа в Москве проведут волонтерский фестиваль "Время добра. Лето". Он пройдет на пяти площадках в разных районах города. В программе – встречи с участниками специальной военной операции, творческие мастер-классы, лекции, интерактивы и многое другое. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Запланировано больше 130 мероприятий. Посетители познакомятся с ключевыми направлениями добровольчества, смогут написать письма героям нашей страны и сделать своими руками подарки подопечным благотворительных фондов", – отметила Сергунина.

По ее словам, собственные социально значимые инициативы представят свыше 25 волонтерских и некоммерческих организаций.

В парке "Северное Тушино" гостей приглашают отправить теплые послания защитникам Родины и встретиться с ними на уроках мужества. На практических занятиях можно будет создать мягкие куклы и пледы для детей, тактильные открытки для слабовидящих. Одной из тем лекций станет использование искусственного интеллекта для развития культуры добрых дел.

В зоне отдыха "Красногвардейские пруды" горожане и туристы смастерят развивающие игрушки и присоединятся к турниру по настольным играм. В парке "Сокольники" слушателям расскажут о том, как продвигать свои волонтерские проекты.

На площадке в парке 850-летия Москвы желающие сконструируют кормушки для птиц и научатся правильно высаживать растения, сделают картины из природных материалов. Выступление экспертов посвятят заботе об окружающей среде.

Серия мероприятий пройдет в сквере у районного центра "Место встречи "Баку". Здесь предложат поучаствовать в интеллектуальной игре "Семья. Страна. Победа" и творческих занятиях.

Волонтерский фестиваль организуют в рамках проекта "Лето в Москве", который уже стал доброй традицией и неотъемлемой частью жизни города. Главная тема этого года – "Время быть вместе".

Ранее Сергей Собянин рассказал о росте популярности патриотического волонтерства в Москве. За последний год число участников этого движения увеличилось более чем втрое. В начале 2026-го оно вошло в тройку самых популярных направлений среди московских добровольцев.

