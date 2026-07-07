Собянин рассказал о росте популярности патриотического волонтерства в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Патриотическое волонтерство продолжает набирать популярность в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

За последний год число участников этого движения увеличилось более чем втрое. В начале 2026-го оно вошло в тройку самых популярных направлений среди московских добровольцев.

Все это, по мнению мэра, стало возможным, благодаря системной работе, разнообразию форматов и вовлечению разных поколений в патриотические мероприятия. Например, в мегаполисе регулярно проводят мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, вязаных изделий и сбору гумпомощи для участников СВО и жителей новых регионов России.

Помимо этого, добровольцы поддерживают семьи бойцов спецоперации, организуя для них полезные занятия, а в волонтерских центрах "Доброе место" проходят встречи с героями.

Для подрастающего поколения, в свою очередь, подготавливают различные акции в рамках "Мосволонтера", продолжил градоначальник. Например, студент Университета правительства Москвы Сергей Мальцев занимается волонтерской деятельностью уже около 5 лет. В вузе он организует встречи студентов с участниками СВО, экскурсии в места боевой и воинской славы и проводит военно-исторические мероприятия.

Более того, Мальцев уже трижды посещал Донецкую и Луганскую Республики в рамках гуманитарных миссий, в том числе в День Победы, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и передать им подарки и помощь из Москвы.

"Добровольчество – это невероятная сила, которая объединяет неравнодушных граждан и все наше общество. Лично для меня это вклад в развитие родного города и страны, возможность помочь окружающим и сделать наш мир лучше и добрее", – приводит слова студента Собянин.

Вместе с тем глава города обратил внимание на активность столичной молодежи в сборе и изготовлении необходимых вещей для участников СВО. В частности, ученики школы № 2109 занимаются комплектацией сухих пайков и посылок для полевой кухни, а студенты технологического колледжа № 34 – шитьем белья для госпиталя в Валуйках. Они уже изготовили 150 комплектов.

В то же время дизайнеры Первого московского образовательного комплекса передали 80 флисовых балаклав.

Многих ребят привлекают к волонтерской деятельности через интерактивные мероприятия. Среди них – "Добрые уроки", исторические квесты и викторины о городах-героях и значимых датах.

"Организация волонтерской деятельности соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе", – заключил мэр.

На сегодняшний день участниками обучающих программ ресурсного центра "Мосволонтер" стали уже 120 тысяч жителей столицы и других регионов России, рассказывала ранее заммэра Наталья Сергунина. По ее словам, центр подготовил 40 курсов и 54 пособия для развития лидерских качеств и навыков работы в команде.

Благодаря обучению было сформировано 2,6 тысячи волонтерских корпусов для подготовки и проведения региональных, федеральных и международных мероприятий. В их числе и патриотические акции, приуроченные ко Дню Победы и годовщине начала Великой Отечественной войны.