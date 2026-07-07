Верховный суд обязал военкомат назначить родителям участника СВО пенсию после его смерти

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Верховный суд России обязал военный комиссариат назначить пенсию родителям участника специальной военной операции (СВО), который умер после возвращения в воинскую часть из зоны боевых действий. Об этом сообщили на сайте суда.

Как установила инстанция, Иван Сауть скончался после возвращения в часть с задания. Его родители обратились в военкомат за назначением пенсии по случаю потери кормильца, однако получили отказ. В ведомстве сослались на заключение военно-врачебной комиссии, согласно которому смерть военнослужащего наступила из-за заболевания, не связанного с выполнением боевых задач.

Родители обратились в суд, потребовав признать отказ незаконным и назначить им положенные выплаты. Первая и апелляционная инстанции встали на их сторону, однако кассационный суд отменил эти решения, указав, что заболевание Саутя не относится к военной травме, и направил дело на новое рассмотрение.

Верховный суд с таким выводом не согласился. Коллегия по гражданским делам указала, что родители военнослужащих, погибших из-за ранений или заболеваний, полученных при исполнении обязанностей военной службы, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца.

В суде отметили, что кассационная инстанция не учла обстоятельства дела, подтверждающие связь смерти военнослужащего с выполнением задач СВО, и неправильно применила нормы пенсионного законодательства.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что участники СВО и их семьи получили свыше полумиллиона услуг в едином центре поддержки – от юридической помощи и трудоустройства до оформления соцвыплат и образовательных программ. Мэр подчеркнул, что Москва первой в России создала комплексную систему для возвращения ветеранов к мирной жизни, а программы центра формируются с учетом запросов самих бойцов и их близких.