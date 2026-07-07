Суд дал год колонии заочно певице Монеточке за уклонение от обязанностей иноагента

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Мировой суд заочно приговорил 28-летнюю певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) к 1 году лишения свободы по делу о неисполнении обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Помимо срока, который начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции в Россию, Монеточке также на 3 года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов и других медиаресурсов.

По данным прокуратуры, Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в одной из социальных сетей материалы без соответствующей маркировки.

Уголовное дело в отношении певицы было направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу в июне текущего года. Оно рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимой, так как Монеточка находится в межгосударственном розыске.