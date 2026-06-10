График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 11:44

Шоу-бизнес

Уголовное дело против певицы Монеточки направлено в суд

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Уголовное дело в отношении певицы Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Исполнительнице вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в одной из соцсетей материалы без соответствующей маркировки.

Дело в отношении певицы будет рассмотрено в ее отсутствие, так как она находится в межгосударственном розыске. Монеточке заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Госдума приняла закон об усилении контроля за иностранными агентами. Согласно поправкам, Минюст сможет отправлять в банки запросы, на которые должны будут предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в случае выявления признаков нарушения закона.

Кроме того, если иностранный агент обратится в Минюст с требованием исключить его из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление он сможет только через год.

Читайте также


судышоу-бизнес

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика