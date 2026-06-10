Уголовное дело против певицы Монеточки направлено в суд

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда/Михаил Фролов (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Уголовное дело в отношении певицы Монеточки (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Исполнительнице вменяется уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Монеточка дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила распространять в одной из соцсетей материалы без соответствующей маркировки.

Дело в отношении певицы будет рассмотрено в ее отсутствие, так как она находится в межгосударственном розыске. Монеточке заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Госдума приняла закон об усилении контроля за иностранными агентами. Согласно поправкам, Минюст сможет отправлять в банки запросы, на которые должны будут предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в случае выявления признаков нарушения закона.

Кроме того, если иностранный агент обратится в Минюст с требованием исключить его из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление он сможет только через год.