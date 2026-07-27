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27 июля, 09:12

Общество

Сотрудницу компании в Москве уволили за разглашение тайны в DeepSeek

Фото: depositphotos/leungchopan​

Директор по продажам одной из московских инженерных компаний была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела.

Сотрудница проработала на должности менее полугода с ежемесячным окладом более 800 тысяч рублей. Она обратилась в суд с требованием отменить приказ об увольнении и была согласна на расторжение трудового договора по соглашению сторон с выплатой "золотого парашюта" в размере 5 миллионов рублей.

В ответ в компании заявили, что женщина неоднократно нарушала режим коммерческой тайны. В частности, она пересылала служебные документы с корпоративной почты, ставя в скрытую копию свой личный электронный ящик. Кроме того, ряд документов из внутреннего защищенного ресурса компании она загрузила в нейросеть DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений.

Помимо этого, работодатель указал, что сотрудница систематически не выполняла планы продаж, а "золотой парашют" был предусмотрен только на случай сокращения штата или отказа компании от функционала директора по продажам.

В ходе разбирательства ответчик предлагал заключить мировое соглашение, изменить формулировку увольнения и добровольно выплатить истцу более 400 тысяч рублей, однако женщина отказалась. В результате суд не нашел оснований для признания приказа об увольнении незаконным и отклонил все требования.

Ранее диалоги клиентов чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения, попали в открытый доступ. Переписки отображались при использовании специального поискового запроса в Google.

Причиной утечки стала индексация поисковой системой публичных ссылок на чаты. Переход по ссылке позволял увидеть названия отправленных документов, а также полученные от нейросети ответы.

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