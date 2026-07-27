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27 июля, 11:10

Общество

Новый проект на платформе "Активный гражданин – детям" посвятили финансовой грамотности

Фото: пресс-служба НТУ

На платформе "Активный гражданин – детям" запустили спецпроект "Секреты личных финансов", созданный при участии столичного департамента финансов. Ребятам предлагают в интерактивной форме познакомиться с основами финансовой грамотности, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Сейчас на платформе "Активный гражданин – детям" собрано свыше 800 викторин, опросов, игр и видеороликов, посвященных самым разным темам. Юные пользователи узнают об истории, достопримечательностях и культурной жизни столицы, выбирают имена новым обитателям Московского зоопарка и оценивают городские фестивали. В рамках нового проекта они смогут научиться планировать личный бюджет и рационально распоряжаться карманными деньгами", – рассказала Сергунина.

Для детей и подростков подготовили несколько тематических блоков, наполнение которых будет регулярно обновляться.

Благодаря викторинам ребята узнают об известных пословицах о бережливости и примерах финансовой грамотности из сказок. Самым юным пользователям предложат ответить на вопросы о способах приобретения товаров до появления первых монет, а подросткам – об устройстве современной банковской системы.

"Москва продолжает развивать городскую экосистему финансового просвещения для представителей всех возрастных групп. Совместный проект с платформой "Активный гражданин – детям" предоставляет ребятам возможность обучаться и получать новые знания в доступном интерактивном формате. С помощью увлекательных игровых механик, разнообразного контента и яркого, красочного интерфейса юные жители столицы смогут сделать свои первые шаги в мире личных финансов", – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Например, в видеоистории, опубликованной на сайте проекта, дают полезные советы по ведению бюджета, рассказывают, какими правами обладает потребитель, как можно обезопасить себя от мошенников. Участникам онлайн-игры предложат распределить средства в реалистичных ситуациях и потренироваться различать нужные траты и второстепенные.

"Активный гражданин – детям" – онлайн-платформа, ориентированная на юных москвичей в возрасте от шести до 14 лет. Она работает с лета 2024 года. Ее развитием занимаются ГКУ "Новые технологии управления" и столичный департамент информационных технологий.

В настоящее время на платформе продолжается опрос, в рамках которого юные горожане могут выбрать имя для мексиканской змеи из Московского зоопарка. Ребята могут выбрать из пяти вариантов: Тео, Ольмека, Миштека, Кецаль или Чальчи. За участие дети получат баллы программы лояльности, которые можно обменять на подарки или передать в фонды помощи животным.

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