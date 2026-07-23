Москвичи выберут лучшие открытые бассейны столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в котором жители столицы определят лучшие открытые бассейны проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

На странице голосования доступен видеоролик, в котором мастер спорта, многократный призер Кубка России и рекордсмен мира среди юниоров Илья Захариков дает советы по подготовке к отдыху у воды и заплывам.

Само голосование состоит из трех вопросов. Сначала участники расскажут о любимых местах для купания в жару – открытых бассейнах, крытых комплексах и природных водоемах. Затем активные граждане смогут отметить, в каких городских и парковых бассейнах они хотят поплавать этим летом.

В списке зоны для купания в парках "Сокольники", 50-летия Октября, "Серебряный бор", Измайловском парке, на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское". Также в перечне указаны бассейны на территории спортивных объектов: в "Лужниках" с пляжной и спортивной зонами, "Акватории ЗИЛ" с 50-метровыми дорожками и "Формуле воды" с вышками и трамплинами.

Один из вопросов посвящен бассейнам на фестивальных площадках "Московских сезонов". Участники могут отметить удобные места в Теплом Стане, Вешняках, Коптеве, Гольянове, Некрасовке и других районах. Итоги голосования позволят учесть предпочтения горожан при планировании работы зон отдыха в следующем сезоне.

Поделиться мнением могут пользователи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru. За участие начисляются баллы программы лояльности "Миллион призов", которые можно потратить у партнеров или направить на благотворительность.

Во всех бассейнах поддерживается комфортная температура воды, для посетителей предусмотрены шезлонги, зонты, раздевалки, душевые и камеры хранения, на территории дежурят спасатели и медики.

Посещение организовано по сеансам с 09:00 до 21:00. Они длятся по 1,5 или 3 часа с техническими перерывами на 30 минут. Ознакомиться с полным списком, расписанием и стоимостью билетов можно на сайте проекта "Лето в Москве". Для посещения необходима предварительная регистрация.

Ранее на востоке столицы открылись 3 современные пляжные зоны, обустроенные по новому формату. Они появились возле Большого Перовского пруда, в юго-восточной части Владимирского пруда и в парке возле Гольяновского пруда.

В частности, на Большом Перовском пруду пляжную зону общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров обустроили на двух противоположных берегах водоема. Там установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, оборудовали душевые и туалетные модули.

