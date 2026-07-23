Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 13:40

Происшествия

В Ленобласти бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом РЕН ТВ сообщила мать несовершеннолетнего Юлия.

Нападение произошло 20 июля в деревне Коккорево.

"Муж с сыном и собакой возвращались домой уже с прогулки и встретили на пути бультерьера", – рассказала женщина.

По ее словам, пес сначала подбирался к лицу ребенка. Отец взял мальчика на руки, после чего собака повисла на ногах малыша. В результате ребенок попал в больницу с открытым переломом бедра, гематомами и ссадинами. Его отец получил рваные раны.

По словам Юлии, владелец собаки посчитал, что та вырвалась к мужчине с ребенком "случайно", и назвал своего пса неагрессивным животным. При этом мать мальчика подчеркнула, что бультерьер не первый раз нападал на людей.

Владелец собаки не извинился, после чего семья написала заявление в полицию. Она ожидает определения степени тяжести вреда здоровью.

Ранее собака напала на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой. Женщина рассказала, что пес вцепился в голову мальчика, когда тот играл на улице. Она отметила, что хозяин животного стоял и смотрел на происходящее.

После этого было возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия сообщил, что хозяина собаки, которая напала на внука Донцовой, может ждать как административное, так и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на 10 лет.

Речь может идти о статье КоАП РФ "Несоблюдение требований к содержанию животных". При этом, если собаку использовали как оружие и причинили тяжкий или средний вред здоровью, наступает уголовная ответственность по статьям УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Дарья Донцова рассказала о нападении собаки на своего 7-летнего внука

Читайте также


происшествияживотныерегионы

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика