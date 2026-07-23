SHOT: певица Вайкуле получит 20 млн рублей за фестиваль с певцами-иноагентами

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Лайма Вайкуле получит более 20 миллионов рублей от организации фестиваля Laima Rendezvous Jurmala 2026. На него также пригласили артистов, признанных в России иноагентами, сообщил SHOT.

По данным журналистов, Вайкуле выделили грант в 3 миллиона рублей от Юрмалы на проведение мероприятия. Концертный зал "Дзинтари" предоставят бесплатно, при этом на его содержание и художественные расходы муниципалитет уже потратил около 780 тысяч евро. Грант покрывает лишь 10% затрат, остальное уйдет на гонорары артистам.

Среди них – Монеточка(настоящее имя – Елизавета Гырдымова), Noize MC (настоящее имя – Иван Алексеев), Семен Слепаков, Андрей Макаревич (ве они признаны в РФ иноагентами). Также на сцену выйдут Потап и Настя Каменских.

Кроме того, на фестивале ожидают Аллу Пугачеву и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Поклонники уже видели Пугачеву на прогулке в Юрмале. Очевидцы рассказали, что она сильно похудела и передвигалась без трости.

Галкин, по информации СМИ, 21 июля посетил могилу сатирика Михаила Задорнова. Именно в этот день ему могло бы исполниться 78 лет.

Доходы от фестиваля составят около 1,3 миллиона евро, из которых 855 тысяч – прибыль от продажи билетов. Расходы на организацию равны примерно 1 миллиону евро. Таким образом, чистая прибыль Вайкуле превысит 20 миллионов рублей.

Представители прессы отметили, что певица нередко забывает подавать отчетность о прибыли своей компании. В ноябре 2022 года перед налоговой службой Латвии у нее образовался долг в 4,7 тысячи евро, а в 2025-м – еще 1,8 тысячи.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Пугачеву нужно сделать иноагентом. Он указал на ее аффилированность с Галкиным, у которого есть этот статус. Тем не менее для официального включения певицы в реестр необходима полноценная проверка, в том числе анализ ее финансовых операций и отправка запросов в налоговую.