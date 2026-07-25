Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке выросло до 11

Фото: МАХ/"Следком"

Количество погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области выросло до 11 человек, среди них четверо детей. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в МАХ.

По его словам, пострадавшими оказались 16 человек, включая пятерых детей. Местонахождение еще 8 человек остается неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются.

"Все пострадавшие, в зависимости от степени тяжести их состояния, размещены в медицинских учреждениях Запорожской области. Медпомощь оказывается в полном объеме, при необходимости привлечем дополнительные силы", – написал губернатор.

ВСУ атаковали базы отдыха в поселке Кирилловка Мелитопольского округа 25 июля. Одна из пострадавших, девочка-подросток, находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшим и семьям погибших окажут всю необходимую помощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал атаку тяжким военным преступлением. Внешнеполитическое ведомство передаст на международные площадки всю доказательную базу.

