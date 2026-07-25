Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

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Ограничения на полеты отменены в аэропорту Жуковский. Гавань вновь принимает и отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Они вводились вечером 25 июля для обеспечения безопасности самолетов.

Аналогичные меры действовали в авиагаванях Внуково и Домодедово, однако позднее были отменены. Пассажирам рекомендовали свериться с актуальным расписанием рейсов.

Сергей Собянин сообщал, что в период с 18 по 25 июля в сторону Московского региона направлялось 1 401 вражеский беспилотник. С утра 25 июля нейтрализовано 143 БПЛА, направлявшихся к столице.