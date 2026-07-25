Пожар на Тюменском НПЗ ликвидировали после падения БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, где ранее упал украинский дрон, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор.

"Погибших и пострадавших нет. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются", – написал он.

Ранее на территории регионального НПЗ произошло возгорание. До этого аналогичный инцидент произошел на промышленном предприятии в Темрюкском районе Краснодарского края вследствие падения обломков украинского БПЛА.

Кроме того, в поселке Ильич зафиксировано падение фрагментов дрона на территорию частного домовладения. В результате инцидента повреждено остекление жилого дома и произошло возгорание хозяйственной постройки.