Два человека пострадали на Афипском НПЗ после атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб региона.

"На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание. По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений. Пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Массированная атака украинских беспилотников на Северский район Кубани произошла 14 июля. В результате в поселке Афипском повреждения получили жилые дома, автомобили и коммерческие объекты.

Помимо этого, ВСУ попытались атаковать промзону города Салавата в Башкирии. Обломки сбитых БПЛА спровоцировали несколько очагов задымления, их ликвидировали оперативные службы.