В Краснодоне возбуждено уголовное дело после обрушения подъезда жилого дома

Фото: MAX/"ГУ МЧС России по ЛНР"

Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения подъезда в Краснодоне Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ЛНР.

Инцидент произошел в ночь на 14 июля. По данным ведомства, рухнул подъезд деревянного жилого дома, который находится на Первоконной улице. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, а также назначают необходимые экспертизы.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС России сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия. В результате из-под завалов были извлечены тела трех погибших – мужчины и двух женщин.

Также сотрудники МЧС спасли женщину, которая с травмами была доставлена в больницу. На месте происшествия работали 21 спасатель и 4 единицы техники МЧС РФ.

Ранее не менее 14 человек погибли при обрушении жилого дома в городе Фес в Марокко. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Пятиэтажный дом состоял из 11 квартир, 8 из которых были заселены. Местные власти считают причиной обрушения незаконное строительство. Администрация провела эвакуацию соседних домов в качестве меры предосторожности.

