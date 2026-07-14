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14 июля, 13:03

Технологии

Песков убежден, что MAX продолжит успешно и бурно развиваться

Фото: kremlin.ru

Национальный мессенджер MAX продолжит успешно развиваться, несмотря на введенные Евросоюзом ограничения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие", – сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также против "Коммуникационной платформы", которую в ЕС считают юридическим лицом MAX. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на предоставление ресурсов фигурантам санкционных списков.

При этом в MAX уточили, что рестрикции не влияют на работу мессенджера. Все сервисы и приложения доступны пользователям в обычном режиме.

Евросоюз ввел санкции против "ВКонтакте" и мессенджера МАХ

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