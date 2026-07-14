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14 июля, 13:35

Политика

Радев заявил о выходе Болгарии из "коалиции желающих" по Украине

Фото: AP Photo/Rafiq Maqbool

Болгария вышла из "коалиции желающих" по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев, передает RT.

Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий.

Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который подчеркивал, что "коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны. Он отмечал, что ее представители не хотят достижения мира, а также совершают враждебные действия в отношении России.

В середине июля стало известно о создании лидерами девяти европейских стран и Украины коалиции ПВО для противодействия ударам баллистическими ракетами. Помимо последней, к оборонительной архитектуре присоединились Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Франция и Швеция.

Государства пошли на этот шаг, так как "осознают растущую угрозу, исходящую от баллистических ракет". При этом роль организации заключается только в обороне, а деятельность направлена "не против какого-либо народа, а на защиту собственного".

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