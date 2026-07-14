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14 июля, 15:51

Транспорт

Путин заявил, что стоимость моста через Лену в Якутии составит около 170 млрд рублей

Фото: kremlin.ru

Стоимость строительства моста через реку Лену в Якутии составит около 170 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главой республики Айсеном Николаевым.

Глава региона подтвердил, что по проектно-сметной документации стоимость сооружения составляет 175 миллиардов рублей.

Николаев также доложил президенту РФ, что на возведение моста уже выделено 26 миллиардов рублей. Из них 10 миллиардов вложила сама Якутия, еще 10 – инвесторы, а порядка 5 миллиардов – федеральный бюджет.

Ранее Путин указывал, что мост на Сахалин необходимо построить, несмотря на его высокую стоимость. По словам экспертов, цена совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 триллиона рублей.

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