В Госдуму внесли проект о признании использования дипфейков отягчающим фактором

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Депутаты от ЛДПР и сенаторы внесли в Госдуму проект закона, который предлагает признать использование дипфейков отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предлагают дополнить статью 63 Уголовного кодекса России. Отягчающим наказание обстоятельством предлагается считать применение созданных с помощью искусственного интеллекта или других технологий видеозаписей, аудиозаписей, изображений и иных материалов, которые могут имитировать высказывания или действия реального человека либо создавать образ несуществующего.

Как отмечают разработчики законопроекта, дипфейки все чаще используются при мошенничестве, распространении клеветы и других преступлениях. При этом действующее законодательство пока не учитывает применение подобных технологий как отягчающее обстоятельство.

Ранее предложение о том, чтобы признать использование ИИ отягчающим фактором, поступило от советника главы Следственного комитета Александра Федорова. В ведомстве высказались о внесении дополнения в соответствующую статью УК.

В МВД инициативу поддержали и пояснили, что дополнение избавит от необходимости менять УК, так как в этом случае пришлось бы в каждую статью добавлять квалифицирующий признак.