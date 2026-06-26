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26 июня, 14:06

Общество

Бастрыкин рассказал о предложении понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Фото: kremlin.ru

Следственный комитет России предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на выступление главы СК Александра Бастрыкина на Международном молодежном юридическом форуме в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

По словам Бастрыкина, ведомство вносило соответствующее предложение, но с СК не согласились. Он добавил, что современные подростки взрослеют гораздо быстрее. К 12–13 годам они совершают преступления, но в итоге не подпадают под возраст уголовной ответственности. Это оставляет их безнаказанными.

Глава СК также привел в пример Англию. По его словам, там уголовная ответственность наступает с 10 лет.

В настоящее время в РФ уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за тяжкие и особо тяжкие преступления к ответственности подростков привлекают уже с 14 лет.

Ранее Следственный комитет России предложил разрешить розыск и конфискацию преступного имущества после смерти фигуранта. Уточнялось, что нередко имущество обнаруживается уже после направления дела в суд. В таком случае это не позволяет полноценно обратить взыскание на активы.

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