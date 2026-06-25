В СК предложили разрешить конфискацию преступного имущества после смерти фигуранта

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России предложил разрешить розыск и конфискацию преступного имущества после смерти фигуранта. Об этом заявил советник при председателе СК РФ Александр Федоров.

"Еще одна инициатива – возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела либо после смерти фигуранта", – приводит его слова РИА Новости.

Федоров подчеркнул, что на практике имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд. В таком случае действующее регулирование не позволяет полноценно обратить взыскание на активы.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин предложил конфисковывать у коррупционеров все имущество. По его словам, это не только давно ожидается обществом, но и обеспечит значительные поступления в казну. Бастрыкин отметил, что алчность любого коррупционера "трудно остановить" без твердых и решительных мер.