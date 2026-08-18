ЦБ: большинство предприятий в России не планируют повышать зарплату

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Большинство компаний в России не планируют повышать зарплату в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщается в мониторинге предприятий, опубликованном на сайте Центробанка.

В регуляторе отметили, что не будут повышать заработную плату работникам 85% предприятий, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке труда. Остальные компании планируют поднять ее в среднем не более чем на 1% по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Исключение составляют предприятия сельского хозяйства. Они готовы увеличить зарплату на 2,2% в связи с высокой потребностью в сотрудниках в период уборки урожая.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в июне в России составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных доходов граждан во втором квартале продолжился.



Несмотря на это, внешний долг России к 1 июля 2026 года составил 313,3 миллиарда долларов. С начала года показатель увеличился на 6,5 миллиарда долларов, или на 2,1%.

