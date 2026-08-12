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12 августа, 14:54

Экономика

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России выросла до 12,89%

Фото: depositphotos/valphoto

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках России по итогам первой декады августа выросла на 0,04 процентного пункта и составила 12,89% годовых. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года – 22,28%. Самое низкое значение в 4,33% отмечалось в первой декаде октября 2020 года.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка служит ориентиром для рынка. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Ранее в ГД заявили, что на следующем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена на 0,25%. При этом парламентарии допускают даже повышение ставки в случае развития инфляционных процессов.

Кроме того, в материалах регулятора указывали, что нельзя уверенно говорить о возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Банка России. Большинство участников дискуссии, выступавших за снижение ставки на 25 базисных пунктов, предложили не давать сигнал о направленности дальнейших решений.

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