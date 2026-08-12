12 августа, 15:06Происшествия
Обломки сбитого БПЛА упали около жилого дома в Орловской области
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Обломки сбитого беспилотника упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований Орловской области. Об этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил в мессенджере MAX.
По его словам, прошедшей ночью над областью был уничтожен вражеский беспилотник. Из-за падения его элементов рядом с жилым зданием была проведена временная эвакуация жильцов.
"Пострадавших нет, на месте происшествия продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов", – написал Клычков.
Ранее мирный житель Крыма погиб при атаке БПЛА. Это случилось в поселке Новоселовское Раздольненского района. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования семье погибшего.
Кроме того, он призвал сохранять спокойствие и бдительность, а также доверять только информации из официальных источников.
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