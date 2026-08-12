Обломки сбитого БПЛА упали около жилого дома в Орловской области

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Обломки сбитого беспилотника упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований Орловской области. Об этом губернатор региона Андрей Клычков сообщил в мессенджере MAX.

По его словам, прошедшей ночью над областью был уничтожен вражеский беспилотник. Из-за падения его элементов рядом с жилым зданием была проведена временная эвакуация жильцов.

"Пострадавших нет, на месте происшествия продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов", – написал Клычков.

Ранее мирный житель Крыма погиб при атаке БПЛА. Это случилось в поселке Новоселовское Раздольненского района. Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования семье погибшего.

Кроме того, он призвал сохранять спокойствие и бдительность, а также доверять только информации из официальных источников.