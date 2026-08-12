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12 августа, 15:45

Технологии

Искусственный интеллект сократил процесс создания моторных масел в 6 раз

Фото: 123RF.com/kuprevich

"Газпром нефть" усовершенствовала рецептуры синтетических моторных масел с помощью созданной ранее системы искусственного интеллекта "Алхимик", рассказали в пресс-службе компании.

Там пояснили, что цифровые алгоритмы берут на себя сложные расчеты, анализируя технические требования и подбирая оптимальные сочетания компонентов.

Так, система искусственного интеллекта способна проанализировать несколько тысяч вариантов, чтобы найти лучшую комбинацию базовых масел и пакетов присадок. Отмечается, что такой подход ускоряет работу инженеров: благодаря цифровым помощникам срок от старта разработки до запуска продукта в промышленное производство сокращается в шесть раз.

Оставшуюся часть работы выполняют специалисты научных центров. Химики и технологи тестируют предложенные искусственным интеллектом составы, проводя необходимые лабораторные и стендовые испытания, после чего продукт отправляется на завод.

Ранее Сергей Собянин в своем блоге рассказал об изменениях в московской промышленности с появлением искусственного интеллекта (ИИ), назвав такие технологии важным драйвером для участников столичного инновационного кластера.

По словам мэра, умные алгоритмы и цифровые сервисы способствуют созданию инновационной продукции, автоматизации внутренних процессов и росту безопасности производства.

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