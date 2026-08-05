Москва начала внедрять ИИ-платформу в регионах для цифровизации строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти стали развивать цифровые технологии в строительной области и предлагать их другим регионам России. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Центр искусственного интеллекта комплекса градостроительной политики и строительства Москвы запустил пилотное внедрение платформы MSI Face в Липецкой области.

"Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов – от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве", – отметил вице-мэр.

По словам заммэра, благодаря пилотному проекту можно будет использовать опыт Москвы в цифровизации строительной отрасли, ускорить внедрение новейших технологий и сформировать единый подход к работе с градостроительными и проектными данными.

MSI Face была разработана в качестве единой специализированной платформы для проектирования и строительства. С ее помощью можно задействовать обученные модели ИИ, тестировать их через интерфейс или API, объединять несколько решений.

"Сегодня искусственный интеллект становится повседневным рабочим инструментом для строительной отрасли. Мы создаем решения, которые помогают быстрее внедрять цифровые технологии и делают их доступными не только для Москвы, но и для других регионов страны", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики Владимир Овчинский.

Платформа позволит специалистам быстрее находить, проверять и внедрять готовые ИИ-модели и дообучать свои. В настоящее время модели MSI Face уже работают с фотографиями. В будущем они будут анализировать цифровые информационные модели, чертежи, облака точек и другие специализированные сведения.

Еще одним преимуществом платформы является многократное применение уже созданных моделей. Благодаря этому разработчики могут использовать проверенные алгоритмы и адаптировать их к конкретным целям.

Ранее Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской промышленности с появлением искусственного интеллекта (ИИ), назвав такие технологии важным драйвером для участников столичного инновационного кластера. Главным полигоном для внедрения таких решений стала особая экономическая зона "Технополис "Москва", где сегодня работают более 240 высокотехнологичных компаний.

