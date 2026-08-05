Посольство РФ в Израиле запросило данные о задержании историка Кирпиченка

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Посольство России в Израиле направило запрос в местные компетентные органы в связи с информацией о задержании российского востоковеда Артема Кирпиченка. Об этом сообщил посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

"Держим этот вопрос на контроле", – заявил он в беседе с РИА Новости.

При этом обращений от родственников или коллег Кирпиченка пока не поступало. По словам Викторова, в посольстве обратили внимание на публикации в российских СМИ о том, что историк был, предположительно, задержан правоохранительными органами Израиля 2 августа.

Об аресте Кирпиченка ранее сообщила публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина. По ее словам, историк оказался в руках израильской секретной полиции ШАБАК. Она указывала, что Кирпиченок имеет двойное гражданство России и Израиля. Подробности задержания не указывались.

