Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В расписании возможны корректировки. Актуальный статус рейса пассажирам советуют проверять на онлайн-табло аэропорта.

Ранее такие же ограничения были введены в аэропорту Внуково. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.