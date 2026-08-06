06 августа, 05:06Транспорт
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве уточнили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В расписании возможны корректировки. Актуальный статус рейса пассажирам советуют проверять на онлайн-табло аэропорта.
Ранее такие же ограничения были введены в аэропорту Внуково. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Читайте также
- Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском возобновится с 16 августа
- Россия и Мексика обсуждают возобновление прямых рейсов