Движение поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении ОЖД изменится 3–8 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится с 3 по 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Причина корректировок – работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) на участке Химки – Ховрино. На Ленинградском направлении интервалы движения поездов в пиковое время частично увеличатся до 10 минут, во внепиковое – до 15 минут.

У части поездов изменится расписание и набор остановок, также отменят некоторые составы категории "экспресс". На станции Химки для большинства экспрессов, следующих в сторону Зеленограда-Крюкова, изменятся путь и платформа отправления: часть составов проследует по пути МЦД, часть – по третьему пути.

При этом на Казанском направлении поезда до одноименного вокзала и в обратную сторону сохранятся.

Тем временем в городском округе Химки продолжается строительство новой станции Монумент на МЦД-3. Остановочный пункт появится на участке между станциями Молжаниново и Химки, на 23-м километре Ленинградского шоссе. Название будущей станции местные жители выбрали сами.