Британия расширила санкционный список против РФ на 23 позиции

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Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 23 позиции. Об этом сообщило министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Британии.

Под ограничения подпали физические и юридические лица. Их активы будут заморожены.

Кроме того, санкции в сфере судоходства и торговли затронули восемь судов. Среди них – три судна "теневого флота", два судна, якобы предоставляющие им "бункеровочные услуги", и три ледовых судна РФ.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил использование расширенных полномочий, которые он получил после подписания закона об "адских санкциях" против РФ. Документ предусматривает ограничения в отношении высшего политического и военного руководства России, а также госкомпаний. Более того, применяются вторичные санкции против российских торговых партнеров.