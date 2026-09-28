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02:28

Политика

МИД Франции объяснил причину снятия санкций с бизнесмена Усманова

Фото: depositphotos/KovalenkovPetr

Предложение исключить российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза поступило от международных партнеров, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2.

"Было предложено исключить из списка того олигарха, на которого обратили наше внимание некоторые из наших международных партнеров. Было решено, что это в наших интересах и что это никоим образом не умаляет значения тысяч и сотен санкций, которые мы уже ввели", – отметил министр.

Комментируя недовольство украинских властей таким решением ЕС, глава французского МИД отметил, что европейцы "убрали всего одного из трех тысяч" и уже объяснил Киеву свою позицию. Кроме того, Барро сообщил, что теперь действие санкций Евросоюза против российских физических и юридических лиц будет пересматриваться раз в три года вместо шести месяцев, как раньше.

Совет Евросоюза принял решение продлить персональные санкции против России до 22 сентября 2029 года. При этом в рамках пересмотра ограничительных мер Совет ЕС решил не продлевать рестрикции в отношении трех физических лиц и одной организации, а также исключить из списка трех умерших.

Между тем еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил усталость Евросоюза от антироссийских санкций. Чиновник связал такое состояние с продолжительностью российско-украинского конфликта, который длится уже 5 лет.

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Сюжет: Санкции
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