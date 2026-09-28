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28 сентября, 05:57

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Kan: Нетаньяху совершил тайный визит в Абу-Даби для переговоров с президентом ОАЭ

Нетаньяху тайно посетил Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Ronen Zvulun

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 27 сентября, совершил необъявленный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

Канцелярия премьера Израиля не анонсировала поездку. Нетаньяху пробыл в ОАЭ несколько часов, для перелета он использовал частный самолет израильского бизнесмена, которым также пользуются другие высокопоставленные представители государства.

Визит состоялся на фоне скандала, разразившегося после публикации в газете "Гаарец". Издание утверждало, что шейх бен Заид якобы предупреждал Нетаньяху о планируемой атаке движения ХАМАС накануне 7 октября 2023 года. Однако премьер не передал эту информацию спецслужбам.

Сам Нетаньяху решительно отверг эти утверждения. Официального подтверждения со стороны ОАЭ публикация также не получила.

Ранее Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа из 15 пунктов. Он уточнил, что Тель-Авив не выведет войска из анклава, пока ХАМАС не будет действительно разоружено. Политик также подчеркнул, что речь идет о действительном разоружении, а не фиктивном.

Позже премьер сообщил, что израильские военные захватили в секторе Газа главу аппарата внутренней безопасности палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что задержанный, чье имя не уточняется, является одним из самых высокопоставленных лидеров группировки.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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